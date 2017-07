PANČEVO, 16. jul 2017. (TV Pančevo) – Ne samo što radnici ostaju bez svoje zarađene plate, i lokalna poreska administracija, samim tim i gradski budžet od Azotare već jedan duži period ne dobijaju sredstva. A u obavezi su da plaćaju poreze po različitim osnovama pančevačkoj poreskoj administraciji. Sa druge strane za prebacivanje novca iz Azotare u Specijalnu luku ima, zatim za kafane, službene puteve, školovanje dece u inostranstvu...

Lokalna poreska administracija obaveštena je da Azotara zbog čestih poremećaja u proizvodnju, za šta su inače krivi rukovodioci ove fabrike kupovinom loših cevi i čestih iskakanja pogona, nisu u mogućnosti, kako su naveli, da ni dinar uplate Gradu Pančevu na osnovu poreza. I to traje mesecima.

Navodno još jedan teret koji tvrde da imaju je redovno plaćanje gasa bez kojeg ova fabrika nije u mogućnosti da radi. Postavlja se pitanje da li Azotara uopšte plaća gas s obzirom da znamo ko je većinski vlasnik i ko upravlja ovom fabrikom.. Godinama unazad, prema našim nezvaničnim saznanjima Azotara ne plaća gas, već samo gomila dugove... Bilo kako bilo, Pančevo je ostalo bez svojih zakonskih prihoda što će se odraziti na sve budžetske korisnike.

Dupli direktor Miljan Đurović definitivno se ponaša kao „kabadahija“ u Pančevu, maltretirajući radnike, kažnjavajući ih umanjenjem zarada za nešto što nisu krivi, zatim bezdušnim ponašanjem prema porodici poginulog Gorana Pejića koji je život izgubio obavljajući svoj posao, primanjem dve plate u Azotari i Specijalnoj luci, zapošljavanjem partijskih kadrova SPS, kupovinom i nabavkom loših instalacija...

Kada bi sve sumirali malo bi bio jedan prilog. Ali kao što vidimo njega ništa ne dotiče. Ponaša se kao da je nedodirljiv. Nažalost on to i misli pošto su mu šefovi, kako saznajemo rekli „da izdrži“. Nek on izdržava, ali ni mi nećemo odustati... A kada bude bilo „stani-pani“ Đurovićevi šefovi će samo reći „Ko je taj Đurović“.

Najnovije informacije koje su nam stigle od najbližih saradnika duplog direktora Đurovića i Smenskog sindikata i čime ćemo se pozabaviti naredne nedelje odnosi se na vatrogasce, njihove zarade i beneficirani radni staž.. Uspeo je Đurović i njih da razljuti bahatim ponašanjem, ljude koji treba da u slučaju ne daj Bože nekakvog ekscesa brane zaposlene Azotare i građane Pančeva.

E ako nekog ne treba maltretirati, ucenjivati i mobingovati, to su upravo vatrogasci. Kao što sam najavio, uskoro ćemo se i time pozavabaviti.....