PANČEVO, 21. januar 2017. (TV Pančevo) – U Pančevu su dva gradonačelnika i 6 predsednika opština Južnog Banata, osnovali regionalnu razvojnu agenciju „Južni Banat“. Osnovni zadatak ove razvojne agencije biće priprema i realizacija infrastrukturnih projekata kao i ostvarivanje međunarodne, prekogranične i međuoptštinske saradnje na teritoriji Južnog Banata.

Osnivanje regionalne razvojne agencije „Južni Banat“ je ostvarenje dugogodišnje težnje opština i gradova u ovom delu Banata, kazao je gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov. Osnivanjem Razvojne agencije u Južnom Banatu, 8 lokalnih samouprava lakše će identifikovati zajedničke probleme, što je preduslov za privlačenje sredstava iz međunarodnih, pre svega IPA fondova, čime bi se brže rešavali problemi građana, ali i privrede, dodaje Pavlov.

- Pre svega za te regionalne infrastrukturne projekte. I ne samo to, nego da kroz rad regionalne razvojne agencije budu bliži sktoru mikro, malih i srednjih preduzeća, odnosno da sprovode republičke i pokrajinske mere podsticaja koje su vezane za ovaj sektor. Mislim da će na takav način da podspešimo privredni ambijent, odnosno da podignemo investicione potencijale, pre svega domaće privrede – rekao je Saša Pavlov, gradonačelnik.

U prethodnom periodu Pančevo je delovalo preko Regionalne agencije “Banat”, što je širok pojam naročito geografski. Svojim učešćem u regionalnoj razvojnoj agenciji „Južni Banat“, gradu će biti mnogo lakše da aplicira prema stranim izvorima finansiranja nego što je to sada slučaj. Otvaraju se mogućnosti i apliciranja sa projektima, smatra Pavlov.

- To su uglavnom projekti koji sa sobom vuku veće finansijske kapacitete nego projekti koji su vezani smao za teritoriju grada. Imajući u vidu da je Pančevo, ekonomski i administrativno centar Južnog banata, iskreno se nadamo da ćemo na ovakav način zajedno sa partnerima, našim komšijama, biti sposobni da povučemo značajnija finansijska sredstva, i da to budemnogo vidljivije. Vidljivije nego što je to bilo kada je Pančevo bio osnivač jedne mnogo geografski šire agencije kao što je bila Regionalni razvojni centar Banat.

Osnivači Regionale razvojne agencije „Južni Banat“, pored lokalnih samouprava su i preduzeće „Finnet inženjering“ iz Pančeva i „Hajtim“ iz Vršca. Kada Agencija bude počela sa radom, moći će da joj se priključe i ostala preduzeća, za šta bar u Pančevu postoji velika zainteresovanost, kaže Pavlov. Nakon što je potpisan ugovor, sledi registracija Razvojne agencije u APR-u, a potom će biti održana prva sednica na kojoj će biti imenovan direktor. Sedište buduće Razvojne agencije „Južni Banat“ biće u Karađorđevoj 4, zgradi Urbanizma u Pančevu. Očekuje se da će agencija početi sa radom u toku februara.