PANČEVO, 18. februar 2017. (TV Pančevo) – Potpredsednik opovačkih socijalista i odbornik u lokalnoj skupštini Saša Jovičin od danas je član SNS-a. Opovački naprednjaci čine većinu u lokalnom parlamentu, sada sa 19 odbornika od ukupno 25 koliko ih je u skupštini.

Jovičin je svoj prelazak objasnio kao vid podrške razvojnoj i reformskoj politici SNS-a koju sprovodi njen predsednik Aleksandar Vučić, a koja garantuje jačanje države na svim poljima, stabilnost i boljitak za sve građane.

- Želim da budem deo tima koji stvara uređenu, modernu, ekonomski razvijenu opštinu. Na teritoriji naše opštine za poslednjih nekoliko meseci urađeno je više nego što je to uradila bilo koja vlast do sada. Nijedno mesto nije zapostavljeno, rešavaju se životni problem građana, sređuje se infrastruktura, dolaze investitori. Srpska napredna stranke i njen predsednik Aleksandar Vučić pokazali su radom šta znači odgovornost prema državi i prema građanima. To je za svako poštovanje, rekao je Jovičin na konferenciji za novinare.

Predsednik OO SNS dr Zoran Tasić istakao je da stranka svakim danom jača i da su njena vrata otvorena za sve koji žele da rade na napretku i prosperitetu opštine.

- Iz dana u dan postajemo jedna velika porodica okupljena oko ideje i želje da Srbija i Opština Opovo izgledaju drugačije. Želimo da aktivna socijalna politika i briga o našim građanima budu osnova našeg političkog delovanja - istakao je Tasić.

Da podsetimo dan nakon objave da će Aleksandar Vučić na izborima biti kandidat za predsednika Srbije, opovačkim naprednjacima pristupili su članovi OO SRS predvođeni predsednikom Aleksandrom Stamenkovićem i potpredsednikom Aleksom Miloševićem, ali i članovi pojedinih udruženja građana i ugledni sportski radnici.