PANČEVO, 16. jul 2017. (TV Pančevo) – Tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca i nautičara "Tamiš" održano je na pančevačkom keju. Učestvovalo su 24 ekipe iz Pančeva i okoline. Prva mesta osvojili su Branko Marinković, kao i ekipe "Boža i kumovi" i "Vatrogasci".

Svake godine povodom Petrovdana, Udruženje sportskih ribolovaca "Tamiš" organizuje takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija se održava decenijama i okuplja najbolje kuvare riblje čorbe sa teritorije Pančeva, ali i šire.

- I ove godine okupljaju se najbolji kuvari riblje čorbe. Tu su ekipe iz Pančeva, Vršca, Banatskog Karlovca, dolaze sa cele teritorije Pančeva. Ove godine su prijavljene 24 ekipe. Kuvanje je počelo u 10 sati. Svako krije svoj kotlić. Trude se da svoje tajne ne odaju drugoj ekipi - rekao je Aleksandar Vujsić, predsednik Udruženja sportskih ribolovaca i nautičara "Tamiš".

Tročlana komisija i ove godine je bila zadužena da među brojnim ribljim čorbama izabere najbolju. Boja čorbe bila je prvi i osnovni kriterijum koji su učesnici morali da ispune, kaže Aleksandar Vujsić, predsednik Udruženja sportskih ribolovaca i nautičara "Tamiš".

- Pre svega, vodi se računa o boji. Imaju obavezu da prvo ocenjuju boju. Čorba koja ne zadovolji boju ne ide u konkurenciju. Nakon toga gustina i ukus - dodao je Aleksandar Vujsić.

Za dobru i ukusnu riblju čorbu ne postoji tajni recept, složili su se iskusni kuvari. Sva mudrost krije se u dobroj volji i strpljenju.

- Što se tiče čorbe, ona sama govori kad se skuva. Tajna je u tome da znaš lepo da jedeš i da uživaš - objasnio je Dušan Gavrilović, takmičar.

- Nema tu velike tajne. Sveža riba, paprika i luk od začina, to su osnovne stvari. Paprika je velika stvar. Sitna paprika čini tu tajnu. I dobra riba - rekao je Jovan Nedeljkov.

- Nisu to velike tajne. Luk se lepo izdinsta, pa se sipa voda, spremite dve-tri vrste ribe i stavite malo ikre i začini se malo belog luka i crvene paprika. To je najveća tajna. Kad je najjednostavnija čorba, onda je najlepša. Kad se ubaci mnogo začina, onda je teška. Bitno je da se dugo radi sa voljom. Kad čovek radi sa voljom, mora da ispadne dobro. To je sva mudrolija - kazao je Đura Jovanov.

Pored toga što su i sami bili učesnici manifestacije, članovi Udruženja sportskih ribolovaca "Tamiš" kuvali su riblju čorbu za građane i sve ljubitelje ovog jela koji su se našli na pančevačkom keju.