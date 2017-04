PANČEVO, 27. april 2017. (TV Pančevo) – Radovima na delu Ulice Moše Pijade od Dimitrija Tucovića do Mučeničke, započeta je poslednja faza radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ovom delu grada. U isto vreme radi se na popravci asfalta i trotoara od Svetog Save do Dimitrija Tucovića. Dinamikom je predviđeno da se svi radovi završe do 19. maja.

Započeta je poslednja faza radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Moše Pijade. Radovi su se od 16. marta odvijali fazno, prvo je za saobraćaj bio zatvoren deo od Ulice Svetog Save do Karađorđeve i kada su u tom delu završeni radovi krenulo se dalje ka Mučeničkoj ulici. Trenutno se radovi odvijaju na delu od Ulice Dimitrija Tucovića do Mučeničke.

- Ostala je deonica od oko 180 metara. Da se iskopa i polože cevi i preveže nekih 6 ili 7 proključaka. Što se tiče tehnologije nije problematična što se tiče vodovoda. Međutim nezgodno je to što smo ispod sloja asfalta naišli na debeo sloj betona. Kolovoz je ojačan. Tako da već dva dana pokušavaju da razbiju beton – rekao je Dušan Kračunov iz JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Na delu ulice Moše Pijade od Svetog save do Dimitrija Tucovića završeni su svi radovi na polaganju novih vodovodnih cevi i prevezivanju priključaka na novu mrežu, kaže Kračunov.

- U delu Ulice Moše Pijade do Branka Radičevića, položili smo cevovod i u toku je povezivanje poslednjih priključaka u ovom delu trase. U isto vreme krenuli smo radove na vraćanju trotoara i kolovoza u prvobitno stanje. Vraćen je veći broj ivičnjaka i behaton ploča. Ostao je deo da se asfaltira raskrsnica Moše Pijade i Svetog Save. Kada se završe svi radovi možemo da pustimo saobraćaj u tom delu ulice – objasnio je Dušan Kračunov.

Tokom radova na rekonstrukciji vodovodne mreže odvijali su se u dve faze. Prvom fazom obuhvaćeni su radovi na zamenjeni cevi u Ulici Dimitrija Tucovića, od Knićaninove do Moše Pijade. U drugoj fazi rekonstruiše se mrže u Ulici Moše Pijade, od Svetog Save do Mučeničke. Radovi su deo kredtnog aranžmana sa KfW bankom. Vrednost radova je oko 277 hiljada evra, a planirano je da se radovi završe najkasnije do 19. maja.