PANČEVO, 14. maj 2017. (TV Pančevo) – Ljubitelji šaha i oni koji su se bar malo interesovali za ovu misaonu igru čuli su sigurno za Bobi Fišera. Čudo od deteta, genije, blago rečeno. Bobi je 1952. godine sa samo četrnaest godina postao šampion Amerike u šahu. Njegova šahovska karijera je imala uspona, padova i velikih turbulencija, ali istorijski meč iz 1972. godine koji je odigrao protiv Borisa Spaskog doneo mu je titulu prvaka sveta.

Kako se koja figura kreće, gde se koja postavlja, na koji način je najbolje matirati protivnika, zvuči vrlo lako. Jedan pogrešan potez može da bude koban. Mali Marko Milanović, koji ima samo devet godina, još uvek nije ima kobne poteze, bar za sebe, a za njegove protivnike svaki njegov potez bio je poguban. Sa državnog prvenstva u Kragujevcu, u naš grad vratio se sa četiri medalje i titulom prvaka države.

Rezultat koji je mladi Pančevac ostvario je nezabeležen do sada. U sve četiri discipline Marko je kao mlađi u grupi osvojio jedno od prva tri mesta na Šampionatu Srbije. U brzopoteznom šahu osvojio je prvo mesto, čime je odbranio titulu prvaka naše zemlje, i u konkurenciji starijih od sebe u ubrzanom šahu podelio je prvo mesto, standardnom šahu osvojio je drugo, dok je u rešavanju šahovskih problema treći.

Malog Marka sada čeka niz takmičenja u Srbiji, ali i evropsko prvenstvo.

Šah nije obično pomeranje figurica na tabli, kako ga neki vide. Šah je intelektualna, pa, ako hoćete, i emotivna igra, koja govori o čoveku. O njegovim duboko usađenim zeljama, htenjima, strahovima. Prenoseći sve to na figurice na tabli, čovek može da stekne ogromnu moć, da postane prvak sveta. Potrebno je da napraviš najbolju kombinaciju da bi postigao uspeh. Trudiš se i trudiš… I stigneš do uspeha ako si uporan. A tada si na duplom dobitku. Postigao si uspeh i kao čovek shvatio da se do uspeha i sreće stiže samo uz veliki rad i trud.

