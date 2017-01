PANČEVO, 23. januar 2017. (TV Pančevo) – Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, pokrenulo je kol-centar putem kojeg zainteresovane žene mogu da zakažu ginekološki pregled. Na ovaj način, biće smanjene gužve u ambulantama, a pacijentkinjama će biti urađen kompletan pregled.

Srbija se i dalje nalazi na četvrtom mestu u Evropi po oboljevanju i umiranju od karcinoma grlića materice. Ispred nas su samo Rumunija, Bugarska i Litvanija. Po broju umrlih žena, Srbija je na drugom mestu odmah posle Rumunije. Prema podacima Registra za rak Instituta „Batut“, svake godine u našoj zemlji registruju se 1244 novoobolele žene.

- Karcinom jeste maligno oboljenje, ali ukoliko se otkrije na vreme, on se leči sto odsto i kvalitet života je dobar. Apelujemo na sve žene, bez obzira na gužve u Južnobantskom okrugu, da odvoje taj dan za sebe i dođu da urade preventivni pregled. Imate žene koje su stekle naviku da dolaze jednom godišnje na kontrolu. Iako se kod njih nađe loš papa nalaz, na početku smo. dok je karcinom “insitu”, tako da može samokonizacijom ili samo operacijom reši problem i njihov kvalitet života nije narušen – rekla je doktorka Slađana Staletović Vukmirović ginekolog.

Da bi žene lakše zakazale pregled kod ginekologa, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije uvelo je kol centar, a pozivanjem broja 011/362-0000 pregled se može zakazati i u pančevačkom Domu zdravlja.

- Po našem zakonu regulisano je da se rade skrining pregledi od 25. do 64. godine. Ako je nalaz uredan, kontrole se rade na tri godine. Imamo preventivne preglede koje radimo jednom godišnje od 21 do 64 godine ili na tri godine. Pregledi se zakazuju preko kol centra a mi smo u obavezi da do petog u mesecu damo termine za kol centar. Kada žene dođu na taj pregled, tom prilikom uradimo sve da bi smanjili gužve i obuhvatili što više žena. Papa bris, vaginalni sekret, kolkoskopski pregled – izjavila je doktorka Slađana Staletović-Vukmirović.

Povodom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, u Pančevu će biti organizovan niz akcija i preventivnih pregleda. Sve one biće održane pod sloganom “Dan za zdravlje”.