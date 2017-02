PANČEVO, 3. februar 2017. (TV Pančevo) – Pukovnik u penziji Veselin Šljivančanin, održao je u Opovu i u Starčevu promociju svojih knjiga “Branio sam istinu“, Sine, budi čovek“ i „Med i žuč“. Šljivančanin je u svojim knjigama napisao o zbivanjima u ratu iz 1991. godine i njegovoj vojničkoj ulozi u tom ratu, o haškoj optužnici i suđenju kao i kako se branio i borio za istinu.

Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji, u Opovu i u Starčevu održao je promociju svojih knjiga. Šljivančanin je istakao da nije pisac, ali piše sa željom da bez uvrede i ponižavanja bilo koga, prenese svima delić sudbine i svega onog što je doživeo i preživeo, gledajući pritom ponosno i hrabno u oči, jer svaka napisana reč je tačna i istinita. Na promociji u Starčevu, Ščjivančanin je rekao da su njegova dela postala svedočanstva o svima nama, o hrabrosti i odgovornosti, požrtvovanju, sudbini i dostojanstvu. Takođe je dodao da knjiga “U službi otadžbine” treba da bude prevedena na ruskom i engleskom jeziku.

- Volim da pričam o svojim knjigama. Nisam pisac ali sam knjige pisao zbog svoje otadžbine i svog naroda a nadam se da ćete ih rado čitati. Ovo je prvi put da pričam, ali moja knjiga “U službi otadžbine će za koji dan” će izaći za koji dan, a biće prevedena i na ruski i na engleski jezik. Ne bih to uradio da nisu drugi došli i molili me da napišem knjigu i da je oni prevedu, da mogu da čitaju ljudi širom sveta. Prvi čovek koji želi da prevede moju knjigu i radi na tome je iz Srbije, ali je Slovak. On me je predstavio raznim ljudima širom sveta. Nadam se da će ta knjiga doći i do vas i da ćete vi to voleti.

Na promociji u Opovu, Šljivančanin je objasnio da njegova dela nisu samo epizode naše savremene istorije, već dela u kojima možemo naći manje ili više poznate činjenice.

- To su reči mog naroda, rodoljuba i patriota. To sam samo napisao vaše reči. Nisam u knjizi rekao nešto novo, posebno. I ja sam jedan od vas, koji sedate u publici. Po mom mišljenju, svi su ljudi na svetu braća, ali kad svi toliko mrze i govore da Srbija ne valja, rekao sam im ko sam i šta sam. U knjizi sam napisao da sam takođe kao i vi svi rodoljubivi građani Srbije davno povukli granicu između časti i besčašća. Mi znamo šta je to. Sticajem okolnosti kojim sam živeo, shvatio sam da je nekada mnogo lakše biti jagnje među zverima, nego čovek među neljudima.

Šljivančanin je promociju završio sa rečenimo: Ja sam Veselin Šljivančanin, Srbin, vaspitan da budem čovek, učen da volim svoju otadžbinu a naučen da je branim životom.