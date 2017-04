PANČEVO, 17. april 2017. (TV Pančevo) – Kada ogroman javni servis poput RTV Pančevo objavi istinu o predsednici Višeg suda u Pančevu Stanki Simonović podignu se advokati južnog Banata, NUNS, NDNV, kompletna "žuta" kuka i motika. A, kada mali mediji poput Agencije Beta, N1, RTS, B92, VOA - dirigivano iz NUNS i NDNV - nemoralno napadnu sudiju Osnovnog suda u Vršcu Cvetu Kajević Grubišić zbog prvostepene presude, onda je to sve po novinarskim etičkim kodeksima? Tada i Stanka i njeni advokati ćute.

Po advokatima, NUNS i NDNV smeju da napišu da je prvostepena presuda Osnovnog suda u Vršcu skandalozna i da mora biti poništena, da tvrde da je sudija nepodoban i traže utvrđivanje njene kompetentnosti, a RTV Pančevo ne sme da se bavi činjenicom da je Stanka Simonović svoju karijeru napravila uz pomoć "žutih" i bivšeg predsednika Višeg suda Nikole Medakovića, čiji sin zastupa Stefana Cvetkovića u predmetima o kojima je ovde reč.Da li je suština je u Cvetkoviću? Da li je on novinar ili nije? Da li je članska karta NUNS dovoljna da bi se iko nazivao novinarom? Da li je bitna činjenica da Cvetković, šireći laži i neistine, već 17 godina razara porodice ljudima nad kojima sprovodi neviđeni javni linč, a NUNS okreće glavu? Da li je iko ko je osuđen za nasilje u porodici podoban da bude novinar? Odgovori na ova pitanja jesu bitni, ali nisu suština teme. Cvetković je nešto poput dresiranog majmuna. On je cirkuska tačka u rukama NUNS i NDNV iza kojih stoje Dinko Gluhonjić i Nedin Sejdinović, autori saopštenja i tekstova na Agneciji Beta, koje njihovi politički prijatelji u nacionalnim medijima prenose po direktivi. Suština je politika i činjenica da su krivične prijave protiv lažnog novinara Cvetkovića podneli funkcioneri SNS. Prema Gluhinjiću i Sejdinoviću, psihotični Cvetković jeste novinar, a član SNS u Srbiji nema pravo da zatraži pravdu pred sudom i da zaštiti svoj integritet ako je neko protiv njega pisao brutalne neistine. A sud? Nikako ne sme da donese presudu u korist člana SNS, jer je to skandalozno, to je nastalo pritiskom na sudije i pravosuđe, a sudija koji to uradi nije kompetentan i odmah mora biti razrešen. Tako misle Gluhonjić i Sejdinović, koji bez osude strukovnih udruženja, smeju u nacionalnim medijima da kritikuju prvostepene presude, traže od viših pravosudnih instanci njihovo ukidanje i ocenjuju ko je u Srbiji sudija, a ko nije.

Gluhonjić i Sejdinović zbog otvorenog političkog zagovaranja opozicionih stavova i odavno izgubljene objektivnosti nisu ni sami podobni da budu novinari, tako da njihova zaštita Cvetkovića samo demistifikuje suštinu. Da podsetimo, Cvetković je u Vršcu prvostepeno osuđen za 16 krivičnih dela uvrede, neovlašćenja objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka. Cvetković je za navedena dela višestruki povratik. Pored toga, odgovarao je za nasilje u porodici, falsifikovanje i zloupotrebu platnih kartica i nedozvoljenu trgovinu i to na kazne zatvora, uslovnim i novčanim kaznama.Da bi se stekao objektivan uvid u situaciju, bitan je i odgovor na par pitanja: Ko je nezaposlenom licu Cvetkoviću, koji nema primanja, nema imovinu i stanuje kod roditelja koji ga izdržavaju, platio dug prema Državi vredan oko 20.000 evra. Cvetković je za svoju preduzetničku firmu bio dužan Državi oko 2.6 miliona dinara, duže od 500 dana. Odakle se odjednom pojavio novac, u sred kampanje, da se taj dug izmiri? Da li je nešto nasledio, da li je nešto prodao, da li je zaradio? Ako nije, pozivamo nadležne organe da utvrde da li je reč o korupciji.Slučaj "Čupić" otkriva vezu NUNS, NDNV i Cvetkovića. Bivi novinar agencije Beta, novosadskog Dnevnika i dnevnih novina Blic, Aleksandar Čupić, preživeo je maja 2016. godine namerno gaženje automobilom.Tada je na njega namerno automobilom naletelo lice koje je potom Tužilaštvu priznalo ovo krivično delo. U pitanju je sin uzurpatora državnih oranica o čijim je nedelima Čupić pisao. Uzurpator je blizak Cvetkovićev prijatelj, što dokazuju snimci Cvetkovića i uzurpatorovih ćerki, od kojih su neki nastali i u Hajatu. Cvetković je tada poveo brutalnu kampanju protiv Čupića. Objavio je da je Čupić 'upao u privatno vlasništvo' i pokušao da 'izazovem incident'. Posle par dana najavio je i njegovu likvidaciju, koju je pokušao da prikači nepostojećim 'mafijaškim' strukturama.Objavljivao je i da je Čupić nezgodan svedok za nekakvu izmišljenu mafiju i da je od lokalnog funkcionera pokušao da iznudim dva miliona evra, a da je svedok toga bio drugi funkcioner.

Prema našim saznanjima, ta dva funkcionera su samovoljno u Osnovnom sudu u Vršcu overili izjave u kojima, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuju da su to neistine. Zbog zdravstvenih posledica posle nesreće, Čupić je jula 2016. godine podneo ostavke na mesto novinara i glavnog i odgovornog urednika prvog vršačkog informativnog portala evrsac.rs i informativnih portala ebelacrkva.rs i ealibunar.rs. Takođe, prepustio je i udeo u društvu sa ograničenom odgovornošću Evršac Group, koje je vlasnik ovih registrovanih javnih glasila.Čupić je od NUNS-a zatražio da Cvetkovića isključe iz članstva. Isto je pre njega tražilo Udruženje novinara Vršca. NUNS je sve ovo prećutao. Užasna je sramota što se Cvetković u Srbiji naziva novinarom. Još je veća sramota što se udruženja novinara, koja su godinama unazad upozoravana na zloupotrebe profesije od strane istog lica, mešaju u rad pravosudnih organa.