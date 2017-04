PANČEVO, 15. april 2017. (TV Pančevo) – Pitanje koje pokrenuto ovih dana da li iza odluke Višeg suda u Pančevu da se ukine presuda Osnovnog suda u Vršcu kojom je Stefan Cvetković proglašen krivim za više dela uvrede i neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa stoji predsednica ovog suda Stanka Simonović, odnosno, da je ona proizvod njenih ličnih kontakata, naplate starih dugova i potrebe da se ne zameri određenim ljudima pojavilo se nakon analize celog slučaja od početka podnošenja tužbe i reakcija koje je ona izazivala.

Nakon objavljivanja naših saznanja Stanka Simonović predsednica Višeg suda u dogovoru sa ljudima iz DS, pravosuđa i službi angažuje grupu advokata da pripreme hajku na našu televiziju. Postavlja se pitanje zašto predsednica suda Stanka Simonović i njeni prijatelji advokati nisu stali u odbranu sudije Cvete Kajević Grubišić, koja je pre i nakon izricanja presude bila izložena pravom medijskom linču od strane NUNS i NDNV. Zašto se štiti predsednica Višeg suda u Pančevu Stanka Simonović, a ne i sudija Cveta Kajević Grubišić.Postavlja se pitanje zašto se u javnosti ne spominje da je advokat koji zastupa Stefana Cvetkovića, Gordan Medaković, čiji je otac Nikola godinama bio predsednik Višeg suda u Pančevu i koji je takođe žestoko uticao na Stankinu karijeru. Stanka je zapravo na mesto predsednika Višeg suda došla nakon odlaska Nikole Medakovića u penziju i dobro obavešteni izvori tvrde da je on imao veliki uticaj na njeno imenovanje. Prema tvrdnjama dobro obaveštenih izvora upravo je penzionisani sudija Višeg suda u Pančevu Nikole Medaković u dogovoru sa uzurpatorom državne zemlje Draganom Tikićem i drugim tajkunima koji su godinama kršili zakon da bi pribavili ličnu korist bio jedan od inicijatora pokretanja prljave kampanje koju je sprovodio i sprovodi tzv novinar Stefan Cvetković. Da li je to jedan od razloga zašto je Viši sud u Pančevu kojim predsedava Stanka Simonović u ekspresnom roku odbacila presudu Osnovnog suda u Vršcu. Pored Stanke, koja se sada otvoreno dovodi u vezu sa Cvetkovićem, ovaj lažni novinar zaštitu je pronašao i u NUNS i NDNV, osvedočenim protivnicima aktuelne vlasti, koji ništa nisu učinili po prijavama i zahtevima drugih novinara da Cvetkovića izbace iz članstva zbog izmišljanja, klevetništva i javnih napada na predstavnike "sedme sile". Pojedina udruženja novinara stala su u zaštitu Stefana Cvetkovića iz Bele Crkve. Njihova podrška nije sporna, ali je problem što "ovu kreaturu nazivaju novinarom", tvrdi Aleksandar Čupić, nekadašnji novinar agencije Beta, novosadskog Dnevnika, Blica takođe jedna od meti Cvetkovićevog medijskog linča. Čupić se tim povodom obraćao NUNS-u koji međutim nije reagovao stavljajući se na stranu Cvetkovića. Medijski linč trajao je mesecima,a kulminirao je kada je Milan Tikić, sin Dragana Tikića, Čupića namerno udario kolima. Što je i priznao u Osnovnom tužilaštvu u Vršcu. Podsećamo i da je Cvetković prvostepeno osuđen za 16 krivičnih dela uvrede, neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka, kao i da je Cvetković za navedena dela višestruki povratik. Pored toga, odgovarao je za nasilje u porodici, falsifikovanje i zloupotrebu platnih kartica, nedozvoljenu trgovinu i to na kazne zatvora, uslovnim i novčanim kaznama. Za pojedina krivična dela je povratnik. Intersenatno da je Stefan Cvetković, koji nema primanja, nema imovinu i stanuje kod roditelja koji ga izdržavaju, naprasno platio dugogodišnji dug prema državi u vrednosti od oko 20.000 evra. Ko mu je pomogao u tome i da li to ima veze sa njegovim javnim angažovanjem u sprovođenju prljvih kampanja.