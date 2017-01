PANČEVO, 22. januar 2017. (TV Pančevo) – Što se tiče Javno-komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, ova godina biće bogata investicijama. Plan je da se dosta objekata završi tokom godine. Stanovnici Jabuke i Glogonja, dobiće vodu iz gradskog vodovoda, a u planu je i početak izgradnje Potamiškog kolektora, od Severne poslovne zone do Knićaninove ulice. Ovo su samo neke od investicija za koje je obezbeđeno finansiranje, a koje treba građanima da pruže savremene uslove života i zdravu vodu za piće.

Ove godine prioritet u radu “Vodovoda i kanalizacije” biće izgradnja kanalizacione mreže, a kanalizaciju u gradu dobiće stanovnici u Ulici kraljevića Marka. Ipak, najveća investicija biće početak izgradnje potamiškog kolektora. Planirano je za ovu godinu da bude izgrađen od Severne poslovne zone do Knićaninove ulice, kaže Aleksandar Radulović, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“.

- Najveća investicija je izgradnja Potamiškog kolektora. Za to će grad podići kredit u vrednosti od oko 230 miliona dinara. Odnosi se na odvođenje otpadnih voda od Sevrne poslovne zone do Knićaninove ulice, gde ćemo sa našom mrežom prihvatiti odvođenje kanalizacije i odvesti je na način na koji to radimo – pojasnio je Radulović.

Kanalizacija će biti građena i duž Bavaništanskog puta, od zatvora koji je u izgradnji. Na ovu kanalizacionu mrežu, moći će da se priključe svi koji žive u ovom delu grada, kaže Radulović. Tu je i izgradnja kanalizacije na Kudeljaskom nasipu od sredstava iz kredita “KFW” banke. Vrednost ovih radova je oko 800 hiljada evra.

- S tim novcem završićemo kompletnu kanalizaciju na Kudeljarskom nasipu, s obzirom da je završeno 99% kanalizacije na Misi II. Tako da će se taj deo biti kompletno opremljen kanalizacijom – naveo je Radulović.

Krajem prošle godine, započeta je izgradnja magistralnog vodovoda, koja treba da omogući građanima Jabuke i Glogonja da dobiju vodu iz gradskog vodovoda. Ova investicija započeta je pre oko mesec i po dana i trebalo bi da se završi do početka juna. Podrazumeva izgradnju 17 kilometara vodovoda i dva rezervoara, po jedan u Jabuci i Glogonju, koji treba da obezbede uredno snabdevanje vodom.

- Računamo da će biti gotov do prvog juna, do kada i treba da se završe svi objekti koji se grade iz sredstava “KFW”-a. Ta investicija je vredna 1,1 milion evra. Građani Jabuke i Glogonja dobiće zdravu vodu za piće – ocenio je Radulović.

Ove godine, Vodovod iz svojih sredstava planira i izgradnju vodovodne mreže na Starom Tamišu. Magistralni vodovod je izgrađen još pre četiri godine, a zbog nedostatka novca ali i problema sa imovinsko-pravnim odnosima, stanovnici Starog Tamiša nemaju gradsku vodu u kućama.

- Novac je obezbeđen, postoje svi preduslovi. Samo da se oko Starog Tamiša dogovorimo sa “Almeksom”, jer su vlasnici i korisnici dve parcele kroz koje moramo da prođemo. Dogovori su u toku. Nadam se da ćemo u toku zimskih meseci to dogovoriti i s proleća krenuti u radove – izjavio je Radulović.

Planirano je i da vodovodna mreža bude izgrađena i duž Jabučkog puta, dok će za Skrobaru biti urađen projekat, koji treba da da okvirnu vrednost projekta, kako bi se sredstva obezbedila za 2018. godinu, zaključio je Radulović.