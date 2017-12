PANČEVO, 4. decembar 2017. (TV Pančevo) – Nakon poslednje sednice lokalnog parlamenta opozicija u Pančevu se potpuno raspala. Jedna od partija, odnosno pokret koji je izgubio odborničku grupu je i “Dosta je bilo” koju vodi muzikant Saša Radulović. Posle niza medjusobnih optužbi u javnosti, sukob unutar pokreta “Dosta je bilo” nastavio se sada na društvenim mrežama… Bivši saborci i stranački prijatelji iznose čak i ozbiljne optužbe kada je u pitanju finansiranje ovog pokreta. Dejan Jovanović bez komentara....

Sukobi i medjusobne opstrukcije u radu gradskog odbora “Dosta je bilo” počeli su pre nekoliko meseci. Od rada samog odbora, do nepoštovanja stranačkih odluka. Prelomilo se nakon odbijanja supružnika Dejana i Dušice Jovanović, tada odbornika ovog pokreta, da jedno od njih podnese ostavku, s obzirom da pravila “Dosta je bilo”, ako ih ima uopšte, kažu da supružnici, kumovi i bliski rođaci ne mogu da budu odbornici. Dušica Jovanović nije nijednom govorila na skupštini Pančeva i tako dobija novac od građana Pančeva za politički nerad. I pored isključenja, dva supružnika su formalno ostali odobrnici ne vrativši mandate listi sa koje su izabrani. Pančevački odbor DJB je tražio od Nikole Ćebića i Žarka Jelisavčića da se rasformira odbornička grupa, što su oni odbili i prestali da dolaze na sednice pančevačkog odbora. A nakon toga, odnosno sada, zajedno sa bračnim parom Jovanović nastupaju kao samostalni odbornici. Posle pitanja na društvenoj mreži zašto nije ispoštovao etički kodeks i vratio mandat listi sa koje je izabran Dejan Jovanović je napisao : Pokušao sam da preuzmem organizaciju od Radulovića, jer je većina članova organizacije zaključila da je on vodi u potpuno pogrešnom pravcu, a ČAK SUMNJAMO NA ZLOUPOTREBU SREDSTAVA KOJU DOBIJA OD DRŽAVE. Pa Jovanović dalje piše, da je anatemisan kada je zatražio da vidi detaljne finansijske izveštaje ogromnih sredstava koje je Udruženje građana “Dosta je bilo” dobilo od GG “Dosta je bilo”. Zanimljiv podatak. Laiku to deluje kao pranje novca, zar ne? Na pitanje novinara regionalne RTV Pančevo, da li je podneo krivičnu prijavu zbog sumnje da je bilo finansijskih malverzacija, Dejan Jovanović je rekao da nema komentar.... U prepisci su učestvovali Milan Jovanov i izvesna devojka, koja je verovatno lažni profil sa interesantnim inicijalima….Sve u svemu sukobi medju dosadašnjim saborcima i dalje se nastavljaju što je izgleda trend kod srpske opozicije.. Suština rada i postojanja partija je da rade u interesu građana, postulat koji svaki čovek naravno zna. E kada pogledate kakve se informacije izbacuju, kako se oni medjusobno blate i optužuju i kada vidite da u njihovim rečima nema ni G od građana, postavlja se pitanje da li stvarno ovakvi ljudi zaslužuju da sede u odborničkim klupama, a kamoli “ne daj Bože” da sprovode neku vlast….