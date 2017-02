PANČEVO, 7. februar 2017. (TV Pančevo) – U Gradskoj upravi je održan sastanak povodom nove metodologije upisne politike u srednjim školama za školsku 2017/2018. godinu, zbog uvođenja dualnog obrazovanja. Zbog značajne uloge lokalne samouprave u ovom procesu sastanku su prisustvovali direktori srednjih škola iz Pančeva, kao i Tanja Božić, gradska većnica zadužena za obrazovanje i Milenko Čučković član Gradskog veća zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Dualno obrazovanje od ove kalendarske godine postaje deo našeg obrazovnog sistema, a cilj je da učenici steknu praksu kako bi se lakše zaposlili. Tatjana Božić, većnica zadužena za obrazovanje istakla je da su na sastanku pozvani svi direktori srednjih škola sa teritorije Grada Pančeva, da bi rekli svoje predloge u vezi ove nove metodologije.

- Danas smo okupili direktore škola da bi videli njihove predloge na osnovu ponuđenih radnih mesta koji su ponudili privredni subjekti, tačnije ono što su privrednici tražili smerove u srednjim školama. Da vidimo za koje smerove je koja škola zainteresovana- rekla je Tatjana Božić, većnica zadužena za obrazovanje.

Prema rečima Zorana Virića, koordonatora centra u Regionalnoj privrednoj komori , veliki broj preduzetnika je zainteresovan za sprovođenje praktične nastave u njihovim objektima, a potoji mogućnost da se posle praktične nastave i zaposle u tim preduzećima.

- Šesnaest privrednih subjekata se izjasnilo da su zainteresovani. To su sve proizvodnja zanimanja. Najviše ima za Mašinsku školu - operater na mašinama, bravar. Međutim ima tu i za elektro struku, za tekstilnu, za trgovinu. To je to za šta se najviše interesuju. Dodao bih da su i privredni subjekti sa područija Opštine Kovina, iskazali interesovanje za kadrovima koji se školuju u Pančevu – kaže Zoran Virić, koordonator centra u Regionalnoj privrednoj komori Južnobanatskog privrednog okruga.

Nataša Zečević, predsednika aktiva direktora Srednjih škola Pančeva je istakla da obrazovanje i privreda treba da se povežu i dodaje da im veliko interesovanje ljudi za dualno obrazovanje pomaže da povezanost bude još jača.

- Četiri škola u Pančevu su već prikupile izjave poslodavaca i ulaze u process dualnog obrazovanja u smislu kojim ih novi zakon definiše. Ostale srednje škole imaju kontakt sa privredom već godinama unazad, samo će sad to biti bogatiji, bolji i definisaniji odnos – kaže Nataša Zečević, predsednik aktiva direktora Srednjih škola Pančeva.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS donosi konačnu odluku o broju i strukturi upisa učenika u srednje škole do 31. marta 2017. godine, a konkurs za upis učenika u srednje škole za školsku 2017/2018. godinu biće objavljen najkasnije do 01. maja 2017. godine.