PANČEVO, 18. jul 2017. (TV Pančevo) – Lažno predstavljanje stabilnosti u pančevačkom DS nema nikakvu potporu ni istinu. Posle odabira novog vd predsednika DS u Pančevu Dragoljuba Krstića, podele u DS-u su sve veće. Nesumnjivo je da iz senke, politiku DS-a i dalje vode Vesna Martinović, Filip Mitrović i dr Dušan Stojić.

Pored konstantnog osipanja članstva ovo predstavlja veliki udarac na stranku koja nije uspela da pronađe rešenje kako da izađe iz krize i da se sa margine ponovo vrati u centar političkih zbivanja u Pančevu. Posle ostavke koju je podneo dr Dušan Stojić, zbog sujete jer je dobio obećanja u stranci da će dobiti veća ovlašćenja od svog predhodnika. Stranka je nastavila da se cepa i propada. Ipak, kako saznajemo iz svojih izvora u DS-u, Stojić je propao zato što se svrstao na stranu Vesne Martinović, Filipa Mitrovića i Nikole Ćurčina koji iz budžaka, pošto hrabrosti nemaju i dalje vode politiku gradskog odbora DS-a. Odnosno pokušavaju. Dokaz tome je i to što prilikom izbora ljudi za stranačke funkcije nije prošao nijedan njegov/njen kandidat već je pobedila „struja“ Gorana Srećkovića i Snežane Agatonović Stejić. Martinovićeva i njeni podanici čak su kao kandidtate za novi Gradski odbor predlagali huligane koji su se istakli u bacanju jaja i razvaljivanja prostorija SNS i RTV Pančevo. Ali tu nije kraj. Privremeni predsednik Gradskog odbora DS-a Dragoljub Krstić biće na ovoj funkciji do izbora koji se očekuju do kraja godine. Veliki broj, razočaranih, kako čujemo napuštaju DS i odlaze u kombi stranke tipa Vuka Jeremića. Time se ipak ne zatvara urušavanja stranke. Da podsetimo veliki broj članststva i funkcionera napusto je stranku kada je dr. Stojić imenovan za predsednika GO. On je na toj funkciji zamenio Predraga Bogatinčevića, naime oni su tada tvrdil da je Dušan Duda Stojić izabran bez kvoruma mimo statuta stranke.