PANČEVO, 15. jul 2017. (TV Pančevo) – U organizaciji Moto-kluba „Kojoti” iz našeg grada sinoć je na keju na Tamišu počeo 18. Moto-skup. Kao i prethodnih godina, veliki broj motorista iz zemlje i inostranstva boravi u Pančevu ovog vikenda. Drugi dan moto skupa počeo je kuvanjem čuvenog bajkerskog pasulja, a od 17 časova kroz naš grad motoristi su prodefilovali na svojim dvotočkašima.

Defile više stotina motorista održan je danas od 17 časova, a povorka motora prošla je kroz ulicu vojvode Radomira Putnika, pa Miloša Obrenovića, zatim tranzitom do odvajanja za Beograd i nazad do tamiškog keja kroz Žarka Zrenjanina. Motoristi su prozujali kroz grad na svojim dvotočkašima i to punog stomaka, jer ih je od jutros na keju čekao čuveni bajkerski pasulj.

Ovogodišnji majstor kuhinje kaže da nema specijalne tajne koju koristi za ovaj pasulj, ali da je sudeći po količini pojedenog pasulja zadovoljan kako je pripremio ovo jelo.

U večernjem delu programa, nastupiće bendovi „Blues Delivers“, „Atomsko skrovište“ i „ProRock“Ulaz za posetioce koji dolaze peške je 200 dinara po danu, dok je za dvotočkaše 300 dinara, uz obezbeđen kamp za njihove vlasnike. Organizatori podsećaju da je na prvom mestu bezbednost motociklista i drugih učesnika u saobraćaju.