PANČEVO, 4. jul 2017. (TV Pančevo) – Posle niza serijala o radu duplog direktora Miljana Đurovića, odgovora na konkretna pitanja i činjenice lokalna javnost još uvek nema. Izgleda da je Đurovića najviše pogodilo ono što smo objavili - indicije o ljubavnoj aferi koju ima u Azotari. Do te mere da advokati koje on savetuje maltretiraju našu redakciju pozivima svaki dan.

Dupli direktor Miljan Đurović, koji nije samo dupli direktor nego i još nešto, žestoko se uzbudio kada smo otkrili informacije koje smo, NAGLAŠAVAM, dobili iz više izvora, upravo iz njegovog okruženja o navodnoj vezi sa izvesnom Žaklinom, koja radi u Azotari. Od tada našu redakciju saleću advokati, uz pretnje tužbama... Neka tuže, pa da se vidimo na sudu, s obzirom na to da imamo toliko dokaza za tvrdnje koje smo izneli. Valjda će na sudu Đurović odgovoriti i na druga pitanja, koja su značajna za radnike Azotare, o poslovima koje je on sproveo i gde je Azotara žestoko oštećena. Od posla sa kupovinom propalih cevi, do konstantnog pucanja istih i stajanja pogona Amonijak. Pa onda, od kašnjenja zarada, preko redovnog mobinga i zastrašivanja radnika, do minimalaca... To su pitanja koja interesuju pre svega preplašene radnike Azotare, ali i javnost Pančeva.

Azotara nije prćija neke individue sumnjivog morala koja noći u Novom Sadu, obilazi često kafane, hotele i hostele sa svojim ljubavnicama. Azotara je fabrika koju su Pančevci gradili pre skoro pet decenija. Mnogo je porodica pančevačkih učestvovalo u tome, koje su i dan-danas, hvala Bogu, žive, ali im se duša cepa kada gledaju šta Đurović radi od Azotare. Tako nam svakodnevno kažu, javljajući se našoj redakciji. I to nam je najbitnije. Njihova podrška.

Inače, klupko se polako razmotava. Neće Đuroviću pomoći i njegovi pritisci na pojedine rukovodioce fabrike i predsednike sindikata koji su rešili da nam dostavljaju informacije o tome šta radi, čime se bavi na jutarnjim kolegijumima, silnom iščitavanju press klipinga...

Nemojte ni da pomislite da se slučajno okomite na njih... Ljudi su svesni šta radite i ne žele da njihova firma propada dok se vi bahatite.

Nastavljamo...