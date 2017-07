PANČEVO, 12. jul 2017. (TV Pančevo) – Prema nezvaničnim informacijama regionalne RTV Pančevo, tokom jučerašnjeg dana Azotara je Specijalnoj luki prebacila oko 40 miliona dinara. Razlog ne znamo. Ono što znamo jeste da Đurović plate nije podelio radnicima 5. jula, kako je najavio, ali dupli direktor je uspeo Specijalnoj luki da obezbedi novi prihod.

Za koga rade zaposleni u Azotari? Pitanje na koje nemamo odgovor! Da li za Azotaru ili Specijalnu luku? Šizofrenija koja je nastala zbog duplih funkcija Miljana Đurovića proširila se na radnike Azotare, Specijalne luke, javnost... U suštini, bar na oko, „ovde se ne zna ko pije, ko plaća“. Ali, sa druge strane, i te kako se zna.

Dupli direktor Miljan Đurović „gine“ za Specijalnu luku, dok su radnici Azotare taoci njegovog iživljavanja i isisavanja novca iz našeg najvećeg proizvođača veštačkog đubriva. Sramno je, bezobzirno i pre svega bahato da se novac iz Azotare, umesto na plate, usmeri, prebacuje na račun Specijalne luke. Šta je po sredi, ne znamo... Jedino je sigurno da Đurović zna. Možda je bio dan za isplatu radnika Specijalne luke, taman da se podmire partijski kadrovi i da dupli direktor obiđe još koju kafanu, hotel, hostel ili prenoćište. Samo nek on to radi, nije sporno, ali ga molimo da to radi svojim novcem, a ne radnika Azotare, odnosno poreskih obveznika u Pančevu. Ovakvo ponašanje pokazuje da Đurović gubi konce, da su ga niz vodu pustili njegovi šefovi, najbliži rukovodioci i predstavnici sindikata koji nam svakodnevno dostavljaju informacije. To on ne vidi i koristi svaku priliku da Azotaru sroza na najniži nivo, dok sebi preko Specijalne luke obezbeđuje redovne i pozamašne prihode. Nema veze. Nikom nije gorela do zore.

Juče smo objavili da Tužilaštvo proverava prijave koje su stigle protiv duplog direktora Miljana Đurovića, što je verovatno izazvalo paniku kod njega. Džabe sve... Od zakona i pravne države niko ne može pobeći, niti bi trebalo... Čak ni da pokuša... Đurović sada preko novca koji prebacuje iz firme u firmu pokušava sebi da obezbedi lagodan život, kafanu, švalerke, ali, kao i svi koji to pokušavaju, udariće glavom u zid. Prošla su vremena lopovluka i otimačina. Đurović bi trebalo da razmisli kako će uskoro izaći iz svoje kancelarije da ga izmaltretirani radnici ne bi „lepo ispratili“. Bili smo svedoci i takvih situacija, pogotovu kada je u pitanju Azotara.

Đurovića mentori nisu naučili da se sa radnicima dve najveće fabrike u Pančevu, pored Rafinerije, ne treba igrati, a po najmanje potcenjivati i maltretirati ih. Oni traže samo svoje, tj. ono što su zaradili. Vi koji otimate nikada nećete dobro proći... Čak ćete biti proterani iz Pančeva. Ne od strane medija, već od nezadovoljnih radnika.