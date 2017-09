PANČEVO, 23. septembar 2017. (TV Pančevo) – U prisustvu velikog broja zvanica, Hrišćanska Reformatska Crkva i Slovačka Evangelička crkva u Pančevu, obeležile su 500 godina od reformacije, odnosno objavljivanja Luterovih teza koje su izmenile verski, socijalni i politički život u Evropi. Martin Luter je 1517. započeo raspravu o neophodnim promenama u Katoličkoj crkvi. Do promena nije došlo ali se javio novi pokret.

Pre 500 godina, 1517. Martin Luter je počeo da ukazuje na neophodnost promena u Katoličkoj crkvi. Ukazivao je na iskvarenost sveštenstva i problematičnu prodaju oproštajnica za grehove koju je uveliko praktikovala Katolička crkva. Takođe, postavio je i pitanje primata pape, prevelikog i nepotrebnog sekularnog i materijalnog uticaja crkve.

- Bez reformacije, lice današnjeg zapadnog sveta ne bi bilo ovakvo. Sve što nazivamo civilizacijckim tekovinama proizilazi iz srednjevekovne reformacije, obnove srkve. Reformacija je proces i treba da razmišljamo da još uvek traje, da treba da rastemo i da se razvijamo - izjavio je sveštenik Slovačke evangeličke crkve, Branislav Kulik.

Obeležavanje 500 godine od reformacije, u Pančevu, zajedno su organizovale Hrišćanska Reformatska Crkva i Slovačka Evangelička A.V. crkva u Pančevu. Kako je kazao Bela Halas, biskup Hrišćanske Reformatske Crkve, uvek su bili deo društva, deo Srbije i grada Pančeva.

- Mi smo deo Srbije, deo srpskog društva, deo grada. Molimo se i radimo na tome da nama svima bude bolje. Voleo bih da moja deca i unuci, dožive bolje sutra - rekao je Halas.

Obeležavanju 500 godina od reformacije, u Pančevu su prisustvovali i biskup Slovačke Evangeličke A.V. crkve, Samuel Vrbovski, Željko Sušec, poslanik u republičkoj Skupštini, Saša Pavlov gradonačelnik Pančeva, kao i Mileta Radojević, specijalni izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je kazao Radojević, ove dve crkve daju veliki doprinos razvoju međuverskih odnosa u Srbiji.

- Činimo napore da omogućimo i jednoj i drugoj crkvi kao i svim crkvama i verskim zajednicama u Srbiji, da u skladu sa Ustavom i Zakonom ispovedaju slobodu svoje vere bez problema i čuvaju svioje kulturne osobenosti i žive u ljubavi sa svima na ovim prostorima - rekao je Radojević.

U sklopu obeležavanja 500 godina od reformacije u Domu matice Slovačke, organizovana je i prva samostalna izložba Zuze Črijepok. izložene su slike, ali i jaja, kao i brušene čaše.

- To je jednostavno izvor koji izbija iz mene. Ne mogu da kažem da sam se usredsredila na jednu stvar. Da je to vez, heklanje, slikanje, jednostavno to je stihijski. Šta naiđe kod mene, to onda radim. Da li su to bušena jaja, a poslednje u šta sam ušla je brušenje stakla. To me sada jako privlači. Mislim da tu dajem mnogo sebe - rekla je Zuza Črijepok.

U celom svetu se nizom manifestacija, tokom 2017. godine obeležava 500 godina reformacije. Centralna manifestacija u Srbiji biće održana 31. oktobra.