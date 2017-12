PANČEVO, 6. decembar 2017. (TV Pančevo) – U Beograd su stigli članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine – Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić. Poseta je počela radnom večerom u Vili "Bokeljka" gde je domaćin predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je na radnoj večeri sa članovima Predsedništva BiH razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i infrastrukturnim projektima.

"Sa Predsedavajućim i članovima Predsedništva BiH tokom radne večere razgovaramo o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i infrastrukturnim projektima", objavio je Vučić na svom Tviter nalogu, uz zajedničku fotografiju sa gostima iz BiH.

Tokom posete Predsedništva BiH razgovaraće se o ekonomskoj saradnji dve zemlje, međunarodnoj i regionalnoj saradnji, ekonomskim integracijama, odbrambenoj i bezbednosnoj politici, ali i o utvrđivanju dela granice između Srbije i BiH.

U danima uoči posete tročlanog Predsedništva BiH očekivanja od susreta, sa različitih strana, idu u istom smeru – ka pomirenju.

"Recimo, bilo bi jako dobro da mi postignemo sporazum o granici, zamislite kakva bi pozitivna vest bila da su BiH i Srbija postigle i potpisale i sporazum o granicama. Problemi u odnosima ne proističu zato što dve strane prave problem, ne bih rekao čak da ni bosanskohercegovačka strana pravi problem, nego jedna trećina strane u BiH pravi problem, pre svega deo bošnjačkog rukovodstva koje jednostavno skoro pa svaku stvar s vremena na vreme dovede do usijanja", napominje srpski član Predsedništva BiH Mladen Ivanić.

A to se desilo pre svega posle izjave Bakira Izetbegovića o Kosovu. Pre nje, Hag je doneo presudu Ratku Mladiću, a posle liderima "Herceg-Bosne". Ipak, Srbija misli da je susret u Beogradu prilika za popravljanje odnosa.

"Sigurno da je to jedan korak napred u poboljšanju naših odnosa. Za nas je to pitanje prioritetno, pitanje odnosa sa BiH, to je veoma važno pitanje za stabilnost čitavog regiona i zaista treba otvoreno razgovarati o svemu, pa i o problemima, ali i tragati za nekim rešenjima koja će predstavljati korak napred", ističe srpski šef diplomatije Ivica Dačić.

Nisu samo političke teme vruće – zapelo je i kod nekih infrastrukturnih.

"Srbija nije kasnila nijedan dan u završetku mosta Ljubovija–Bratunac, on je toliko važan ako govorimo o prevozu pre svega robe i ljudi", ističe ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Očekuje dalji dogovor kada ćemo moći da vidimo pristupne saobraćajnice s druge strane.

"Mi očekujemo od BiH neke sporazume koje oni moraju doneti. Kada je reč o samom auto-putu, Srbija je spremna, bila je spremna i pre godinu i pre šest meseci. Ovo što sada radimo, deonicu Preljina–Požega, što smo potpisali komercijalni ugovor i što krećemo sledeće godine jeste osnova da možemo kasnije da idemo ka BiH", ističe Mihajlovićeva.

Za članove Predsedništva BiH predsednik Vučić prirediće u sredu svečani doček ispred Palate "Srbija", gde će biti održani i razgovori, a najavljeno je i obraćanje medijima.

Čović, Izetbegović i Ivanić zatim će razgovarati sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, a zvaničnu posetu završiće sastankom sa predsednicom parlamenta Majom Gojković, u popodnevnim satima.

Dan uoči zvaničnih susreta dileme nema – sutrašnji sastanci trojnog Predsedništva i zvaničnika u Srbiji za sve su značajni. Teme su izvesnije od ishoda susreta.