PANČEVO, 24. jun 2017. (TV Pančevo) – U svim osnovnim školama svršeni osmaci danas i sutra predaju liste želja u koju srednju školu žele da se upišu. 30. juna saznaće da li su uspeli da upišu željenu školu, a 3. jula je konačan raspored po srednjim školama.

Nakon obljavljivanja lista sa bodovima koje su učenici osvojili na polaganju male mature u osnovnim školama predaju se liste želje za upis u srednje škole. Ekipa RTV Pančeva posetila je Osnovnu školu “Branko Radičević” gde su budući srednjoškolci zajedno sa roditeljima i nastavnicima popunjavali liste želja u koju školu žele da se upišu.

- Imala sam 94 poena i na prvo mesto sam stavila Gimnaziju – društveni smer. Mislim da ću upisati jer prošle godine je trebalo 70 i nešto bodova, a ja imam preko 90 – kazala je Lenka Topalović.

- Ukupno sam imao 87 bodova, hoću da upišem Elektrotehničku školu jer me zanimaju računari . Prvu želju sam satvio administrator računarskih mreža , a i ostale su želje smerovi u ETŠ jer volim i želim da radim nešto sa računarima – rekao je Darko Spasovski.

- Imala sam 82 boda, a stavila sam Medicinsku školu, a ostalo sam stavila čisto onako ako ne budem uspela da upišem –kazala je Milica Sretkov.

U školi “Branko Radičević” su se organizovali tako da sva deca sa roditeljima predaju liste želja već danas, ističe Vesna Bekić, direktorka škole.

- Paralelno unosimo listu želja u bazu i sav posao će biti završen do 12 sati. Imamo 79 učenika, tako da će to biti brzo gotovo. Razredne strešine pregledaju liste želja, konsultuju se sa roditeljima , kažu ako neko ima manje bodova da upiše više želja da bi se upisao uopšte u školu.Važno je da se upišu u prvom krugu, jer posle prvog kruga ostaju samo neka slobodna mesta i to za trogodišnja zanimanja – rekla je direktorka ove škole.

Posle predaje lista želja, 30. juna biće objavljeni rezultati. Konačan raspored po školama budući srednjoškolci saznaće 3. jula.