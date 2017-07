PANČEVO, 24. jul 2017. (TV Pančevo) – U ime redakcije regionalne RTV Pančevo i građana zahvaljujemo javno svima kojima je u interesu da radnici Azotare i ova fabrika prežive "vladavinu" duplog direktora Miljana Đurovića. Što više Đurović nasrće na radnike, to mu više cure infomacije. Narednih dana ćemo otvoriti nekoliko priča... Hvala najbližim saradnicima Miljana Đurovića, koji su molili da ostanu anonimni, primera Đ. P. i predstavnicima Smenskog sindikata.

Regionalna RTV Pančevo pokušava da dođe do sistematizacije radnih mesta u Azotari, kako bi javnost videla kakvo je to leglo nesposobnjakovića i lezilebovića. Radna mesta kojima imaju su im vrhunac karijere, jer, da je firma normalna i da gleda školsku spremu, to bi za sve njih bilo nedostižno, odnosno misaona imenica. Ali, s obzirom da se gleda koliko je kratka suknja, ko se više klanja direktoru, ko više klima glavom i odobrava sve nezakonite radnje, nije ni čudo što je rukovodeća struktura takva kakva je. A kakva je? Da ne spominjemo mučenog duplog direktora, jer je o njemu toliko već rečeno. Sramoto jedna – Đuroviću.

Ali ima još "duplih". Na primer, dupli šef nabavki, koji je zaposlen i u Azotari i u Luci. Zatim, dupla šefica finansija, koja je rukovodilac finansija i u Luci i u Azotari. Baš čudno, finansije i nabavka, duple funkcije, gde najviše ima prostora za mahinacije.

A tek rukovodioci! Najveći rukovodioci pravne i kadrovske službe, završila je "istaknuti" Novopazarski fakultet, tj. istureno odeljenje u Pančevu. Ne postoji pravnik koji se u pravo manje razume od nje. Ona zapravo i ne zna koja radna mesta postoje u Azotari i koji su uslovi za ta radna mesta. Ali to bi joj bila olakšavajuća okolnost, jer, da je svesno napravila ovakvu sistematizaciju, to bi bilo krivično delo.

Da ne spominjem opet čuvenog marketing stručnjaka. O njoj ćemo se baviti ovih dana i vezi sa odbornikom radikala koji je zaposlen u Azotari. Zanimljivo je da je starleta Azotare dobila pojačanje u marketingu ili, bolje reći, konkurenciju. U marketing stiže izvesna gospođa ili gospođica koja ne krije da je u vezi sa vlasnikom "Beotoka", pa, eto, čovek da je ubaci negde na platu. Naravno, na nepostojeće radno mesto.

Kada su mogli da portira stave za zamenika koordinatora za bezbednost, što ne bi moglo i za J. koja je nečija ljubavnica. Nije ni to lako. Dalje, ona koja brine o bezbednosti i zdravlju na radu je kozmetičarski tehnolog ili, kako radnici vole da je zovu, "tehnolog za pomade".

Mislite da Đurović ne zna šta mu se u fabrici radi? Vrlo dobro zna, ali njemu i jesu potrebni ljudi koji ne znaju posao. Njima je lako manipulisati. Fabrika predstavlja egzistenciju za više od 500 porodica, a šačica vucibatina je stavila šapu na nju i ponašaju se kao da im je to dedovina. U stvari, da im je dedovina, vodili bi računa o fabrici. Bolje je reći da im je Azotara usputna stanica do neke druge fabrike koju će isto tako nemilosrdno upropastiti.