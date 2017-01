PANČEVO, 5. januar 2017. (TV Pančevo) – Za pančevačke porodice koje imaju trojke, i ove godine je u Zelenom salonu priređen prijem. U prošloj godini nijedan par nije dobio trojke, pa je danas pet porodica, u kojima su ranijih godina rođene tri bebe, dobilo jednokratnu pomoć u iznosu od 60.000 dinara, koju im je uručio član Gradskog veća Milenko Čučković.

Nažalost, u protekloj godine u Pančevu nisu rođene nijedne trojke. Grad svake godine izdvaja novčana sredstva namenjena majkama koje su rodile trojke i četvorke. Želeći da finasijski pomognu roditeljima i pokažu da grad misli na svoje male sugrađane pet porodica sa trojkama dobilo je poklon.

- Grad je taj koji izdvaja sredstva i upravo zato smo vas i pozvali, na određen način simbolično da uručimo, iako ste vi to dobili pre Nove godine, a to je iznos od 20.000 dinara po detetu, odnosno 60.000 dinara. Osim toga, imamo dve porodice koje pratimo do uzrasta srednje škole i vašu decu će pratiti nakon navršenih 10 godina za nabavku udžbenika i opreme do završetka srednje škole – izjavio je Milenko Čučković, član GV zadužen za rad i socijalnu politiku.

Roditelji pančevačkih trojki ističu da im novčana pomoć znači, ali im je posebno drago što se Grad potrudio da lakše odgajaju svoju decu.

- Bitan je znak pažnje Grada i sa te strane nam mnogo znači. Takođe, posle navršene desete godine, udžbenici su besplatni do kraja srednje škole – napomenuo je Dejan Žarkov.

- Mi smo oduševljeni. Živeli smo u Beogradu, a ja sam Pančevka i preselili smo se ovde. Mislim da nijedan grad ne pruža koliko Pančevo – rekla je Sofija Arambašić.

- Sada su napunili 8 godina. Samostalniji su i lepo je gledati kako rastu. Mnogo znači kada oni imaju svoj fond, kada može da se razmišlja i o ekskurziji i kada znate da ne morate da razmišljate kolko će koštati knjige – izjavila je Tatjana Radošević Đokić.

-Malo je nezgodno kako da se organizujemo za prvi razred, da li da učimo zajedno ili posebno. Idu u i isti razred i neće da se razdvajaju. Ove godine nam je dosta značila jer nam se tata razboleo – navela je Nada Jezdimirović.

U toku prošle godine, iz budžeta su prvorođene bebe dobile po 20 hiljada dinara, a novac se izdvaja i za nezaposlene porodilje u iznosu od 42 hiljade dinara. 2016. godine 449 majki je dobilo jednu od ove dve vrste pomoći. Svaka novorođena beba od grada dobija i poklon paket u iznosu od 5 hiljada dinara. I u budžetu za ovu godinu planirana su sredstva za tu namenu.