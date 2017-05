Â

PANČEVO, 1. maj 2017. (TV Pančevo) – Za prvi maj ulice Pančeva bile su prazne. Mnogi su iskoristi Kej i Narodnu baštu da tamo provedu slobodne vreme. Da li su se radnci izborili za radnička prava u celom svetu to ne znamo, ali to je ipak dan koji je u većini zemalja sveta neradni, pa je to i prilika da se ostvari jedno od radničkih prava, a to je pravo na odmor.

Za prvi maj na ulicama grada bilo je starijih ali i mlađih sugrađana. Oni stariji sećaju se ovog se kako je nekada obeležavan Praznik rada.

- Nisam slavio, ali išao sam u pesak, kada sam bio slobodan. Kada nisam bio slobodan radio sam. U Narodnoj bašti je znalo da bude puno naroda, veselje – rekao je penzioner.

- Bilo je već spremano unapred. Slavilo se i nije se radilo. Sve je bilo plaćeno. Sada je sve, ako ne ode nema plate – objasnio je penzioner.

A da se potsetimo, prvi maj se u većini zemalja sveta obeležava i danas, jer je su na velikim demonstracije 1886. u Čikagu, mnogi demonstrnti stradali boreći se za jedno od osnovnih radničkih prava a to je osmočasovno radno vreme. A kod nas, sećanje i nova vremena podeljena.

- Pomislim na vreme kada sam radio u firmi, kada sam imao dan za odmor, koji smo koristili. To je jedan lep praznik koji se praznuje tradicionalno već sto godina – pojasnio je sugrađanin.

- Prvi maj nekada je bio jako lep, kad je bilo Titovo vreme. Kako njega više nema, otišlo je sve što je bilo lepo za ovaj praznik – kaže sugrađanin.

- Nekada je bio prvi maj, a sad je ko i svaki drugi dan – izjavio je sugrađanin.

- Prvi maj je praznik rada. Treba raditi. Ko je radnik mora da radi, a ko nije, on i dalje ne radi. Ja ću ga proslavljati radno - napominje sugrađanin.

On što jedino jeste sigurno je da su se radnici izborili da je Prvi maj neradni dan.

- Mislim da je prvi maj, kao Praznik izgubio smisao u poslednje vreme. Nije kao što je bilo ranije, u vreme komunizma. Dok je Jugoslavija postojala. Sada su na urancima uglavnom klinci koji nemaju ni dan staža. Izabrao sam sa ćerkom da dođem u Narodnu baštu i da dan provedem opušteno - kaže sugrađanin srednjih godina.

U Narodnoj bašti bilo je najviše roditelja sa malom decom i naših starijih sugrađana. Deca su se zabavljala igrajući se na travi ili samo sedeći na travi, bilo je sugrađana koji su i dan koristili kao sportski dan. Dok su naši najstariji sugrađani sedeli i šetali. Veliki broj naših sugrađana okupio se na Tamiškom keju. Igrao se fudbal, odbojka, slušala muzika uz neizbežnu pripremu roštilja.

- Ovde sam zbog tradicije, prvi maj je Praznik rada, i radničkih prava – naveo je sugrađanin srednjih godina.

- Ovde smo pre svega zbog vremena, a i blizu je. Svi smo iz grada - napominje mladić.

- Po mom mišljenju, mesto nije bitno. Važno je sa kim si. Društvo je najbitnije. zabava je dobra, Kako smo se organizovali na brzinu, super – pojasnio je mladić.

- Ovde mi je blizu. Već par godina dolazimo – precizirao je sugrađanin.

- Ovde smo sa većim delom rodbine, jer se ovde okupljamo da pravimo roštilj. Super se zabavljamo, igramo fudbal, odbojku – rekao je anketirano dete.

- Ovde je lepo, prijatno. Volimo naš grad, naše Pančevo, naš kej. Lepo društvo, svi se poznajemo, družimo. U zdravlju i veselju što i vama želimo - kaže sugrađanin.

