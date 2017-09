Izvor:Radio Pančevo, 31.8.2017.

Od petka, 1. septembra, autobusi ATP-a saobraćaće po zimskom redu vožnje, što znači da će polasci na gradskim linijama tokom celog dana biti na pola sata. Na liniji broj 3 autobusi će saobraćati  na pola sata, u vremenu od 5 do 17 časova. Na liniji broj 6 će tokom špica polasci biti na 15 minuta, a u ostalom delu dana na 30 minuta.U ATP-u je do 10. septembra u toku prodaja mesečnih katata po nepromenjenim cenama, koje se mogu kupiti radnim danima od 7 do 20h i subotom od 7 do 15h.