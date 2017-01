Izvor: Radio Pančevo, 9.1.2017.

Prilikom niskih temperatura došlo do pucanja vodomera na teritoriji Dolovo i u nekim delovima Pančeva, pa nadležni u JKP "Vodovod i kanalizacija" apeluju na sugrađane da zaštite svoje vodomere i vodovodne instalacije kako ne bi došlo do njihovog pucanja u zimskom periodu. Pravilno održavanje instalacija može sprečiti svaku eventualnu štetu i nepotrebne izdatke. Zbog niskih temperatura, voda u instalacijama se smrzava, povećava zapreminu i prouzrokuje pucanje cevi. Sa prvim porastom temperature, led se topi i neizbežno je curenje kroz nastalu pukotinu što dalje dovodi do plavljenja prostorija, najčešće podrumskih. Zbog toga je veoma bitno da se na vreme obrati pažnja na mesta na kojima je povećan rizik od smrzavanja vode i pucanja cevi.