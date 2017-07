Izvor:Radio Pančevo, 28.7.2017.

Od 18. do 20. avgusta će biti održana 8. Eko regata "Tamiš",a predvidjena maršruta je: Pančevo-Jabuka-Glogonj-Sefkerin-Opovo-Pančevo. Prijavljivanje za manifestaciju koju organizuje Grad Pančevo u saradnji sa Opštinom Opovo je u toku ,i trajaće do 14. avgusta u Gradskoj upravi-Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, radnim danima od 8 do 15 časova. Prijavljivanje je moguće i elektronskom poštom na: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli  Opširnije informacije o prijavljivanju, kao i program manifestacije nalaze se na sajtu grada.