Izvor:Radio Pančevo, 10.2.2017.

Svetski dan radija obeležava se 13. februara, a datum je odabran jer je 13. februara 1946. osnovan Radio Ujedinjenih nacija.Ovaj praznik proglasio je UNESCO u cilju promovisanja ovog medija koji dopire do najširih slojeva stanovnišva. Radio je posebno prilagođen da dopre do najudaljenijih zajednica i do ranjivih grupa: nepismenih, hendikepiranih, žena, mladih i siromašnih i ima moćnu i specifičnu ulogu u hitnim slučajevima i pomoći u katastrofama.Ovo je šesti put kako će biti obeležen Svetski dan radija.