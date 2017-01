Izvor: Radio Pančevo, 2.1.2017.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je poskupljenje putarine za 10 odsto bilo neophodno. Mihajlovićeva je istakla da godina počinje povećanjem putarina koje doprinose izgradnji puteva.

"Putarina nije poskupela od 2006. godine. Gradimo puteve koji treba da budu što kvalitetniji, koji treba da budu što bolji, treba da budemo bezbedni na tim putevima i to je razlog i to je ono na šta će se novac od putarina trošiti", navodi Mihajlović.

Ona je najavila je i da će do kraja godine biti završen Koridor 10 i izgrađen auto-put od Obrenovca do Preljine.

"Izgradićemo i rehabilitovati preko 200 kilometara puteva, gotovo 70 do 80 kilometara auto-puteva. Završićemo mi taj Koridor 10 konačno ove godine i imaćemo auto-put od Obrenovca do Preljine", naglasila je Mihajlović.

Ističe i da je promenjen način održavanja puteva u Srbiji.

"Do sada se održavanje puteva u Srbiji činilo prema ugovorima koji traju negde od 1992. godine i nije bilo javnih poziva. Od juče, 1. januara, 4.000 kilometara puteva će biti održavano isključivo i samo raspisivanjem javnih poziva i tendera i to je ogroman posao koji se nudi domaćim kompanijama", napomenula je Mihajlović.

Za vožnju od Beograda do Niša umesto 730 dinara vozači moraju da izdvoje oko 800 dinara. Putovanje od prestonice do hrvatske granice košta 375 umesto 340 dinara, dok je putarina od Beograda do Novog Sada 210 dinara.