Izvor:Radio Pančevo, 28.4.2017.

Započeta je poslednja faza radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Moše Pijade, na delu od Dimitrija Tucovića do Mučeničke ulice.Istovremeno su u toku i radovi na popravci asfalta i trotoara od Svetog Save do Dimitrija Tucovića. Predviđeno da se svi radovi u Ulici Moše Pijade budu završeni do 19. maja.