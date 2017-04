Izvor:Radio Pančevo, 18.4.2017.

Prijave za upis dece u vrtiće "Dečije Radosti" trajaće od danas do 28. aprila.Obaveštenje o slobodnim mestima za upis dece, kao i potrebnim dokumentima za upis, objavljeni su na oglasnim tablama u svim vrtićima.Prijave za upis dece podnose se u zgradi "Dečije radosti" u ulici Žarka Zrenjanina broj 25, od 8,30 do 16 časova i sredom od 9 do 16,30h, saopšteno je iz "Dečje radosti".