Izvor:Radio Pančevo, 16.1.2017.

Za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini, danas je nakon zimskog raspusta, počelo drugo polugodište. Naredni put, djaci će odmarati od 13.do 17. aprila, kada ih očekuje prolećni raspust.Učenici od prvog do sedmog razreda drugo polugodište završiće 13. juna, a kraj školske godine za učenike osmog razreda je 30. maja. Maturanti gimnazija će u školu ići do 23. maja, a učenici završne godine stručnih četvorogodišnjih ili trogodišnjih srednjih škola do 30. maja. Učenici ostalih razreda školsku godinu završavaju u utorak, 20. juna 2017. godine.