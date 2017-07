Izvor:Radio Pančevo, 27.7.2017.

U Starčevu će od 28. jula do 13. avgusta biti održana 22. manifestacioja "Dani druženja". Za sedamnaest dana koliko će trajati, organizovano je sedamdeset dešavanja, od sportskih, kulturnoumetničkih, do gastronomskih. Publiku, izmedju ostalog, očekuje veče narodne muzike, kao i 9. mini Ex Yu Rok Fest, na kome će nastupiti: Rezervni plan iz Pančeva, Bijlo dugme tribjut bend i Neno Belan Kreativni nered, kao i Zemljotres i Inspektor blaža i kljunovi. Organizatori "Dana druženja" su Dom kulture, Kreativni kulturni klub, sportski klubovi i udruženja građana, uz podršku Mesne zajednice Starčevo.