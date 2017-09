Izvor:Radio Pančevo, 21.9.2107.

U parku Barutana će od 29. septembra do 1.oktobra biti održani 4. '"Dani avanture'", u organizaciji Planinarsko-ekološkog kluba '"Soko", a uz podršku Turističke organizacije Pančeva.Cilj manifestacije je predstavljanje potencijala Pančeva u oblasti aktivnog turizma, promovisanje zdravih stilova života i avanturističkog turizma.

Uvodni program manifestacije je poligon za decu, u petak, 29. septembra od 16 do 18 časova u Narodnoj bašti.U subotu, 30. septembra će u parku Barutana na veštačkoj steni od 9 do 19 časova biti održano državno prvenstvo u sportskom penjanju, u disciplinama težinsko i brzinsko. Narednog dana, u nedelju, 1. oktobra će od 11 do 17 časova brojna udruženja i klubovi predstaviti svoje aktivnosti, u kojima će moći da učestvuju posetioci/sportsko penjanje, spuštanje niz koturaču,izviđački poligoni, gađanje savremenim i tradicionalnim lukom, orijentiring, air soft, sokolarstvo./