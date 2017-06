Izvor:Radio Pančevo, 21.6.2017.

Autobusi Autotransportnog preduzeća Pančevo od danas do 31. avgusta saobraćaju po letnjem redu vožnje, u gradskom i međumesnom saobraćaju.

Linija broj 2 ostaje nepromenjena, na liniji broj 3, autobusi od 5 do 8 sati i od 13 do 17 časova saobraćaju na 30 minuta, u ostalom delu dana na sat vremena. Na linijama broj 4 i 6, od 5 do 8 i od 12,30 do 16,30 časova autobusi saobraćaju napola sata, a u ostalom delu dana na sat vremena.

Na linijibroj 14 od 4,20 do 8,20h i od 12,40 do 16, 20h autobusi saobraćaju na pola sata, u ostalom delu dana na sat vremena. U međumesnom saobraćaju tokom letenjeg raspusta neće biti polazaka za Banatski Brestovac u 6.40 i 13, 40 h, za Ivanovo u 7.40, 9.40, 13.30 i 19.30, za Glogonj u 5.20, 16.20 i 19.20 i za Kovačicu u 11 i 13 časova.