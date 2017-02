Izvor:Radio Pančevo, 16.2.2017.

Konkurs Doma omladine Pančevo za Zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije „Rukopisi 40", biće otvoren do 20. februara u podne.Pravo učešća imaju devojke i mladići od 15 do 30 godina koji pišu na jezicima bivših jugoslovenskih republika i jezicima nacionalnih manjina.

Zainteresovani treba da pošalju do 3 pesme i / ili 3 kratke priče: pesme dužine do 2, a priče do 3 kucane strane, potpisane punim imenom i prezimenom, godinom rođenja, adresom, brojem telefona i i-mejlom ili Dom omladine, Svetog Save 10, 26 000 Pančevo,sa naznakom "za Rukopise 40".,,Rukopisi 40″ će izaći iz štampe početkom maja, a krajem maja meseca planirana je i promocija u Pančevu, odnosno dvodnevni festival.