Izvor:Radio Pančevo, 6.7.2017.

Od danas je za saobraćaj zatvorena Ulica Moše Pijade, od Sinđelićeve do Svetog Save, zbog radova na fekalnoj kanalizaciji. Autobusi na liniji broj 14 u smeru od Omoljice ka Kotežu, saobraćaju Ulicom Svetog Save i Knićaninovom do kružnog toka na Kotežu. Od Koteža 2 prema Omoljici, autobusi saobraćaju do kružnog toka na Kotežu 1, odakle se ponovo vraćaju u Stevana Šupljikca i Moše Pijade.Od kružnog toka na Kotežu 2, saobraćaju Ulicom Moše Pijade, dolaze do Stevana Šupljikca, a potom Knićaninovom i Svetog Save i dalje starom trasom.Ulica Moše Pijade će biti zatvorena za saobraćaj dva meseca,