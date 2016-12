Izvor: Radio Pančevo, 27.12.2016.

Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov svečano će otvoriti Novogodišnji bazar, sutra, u sredu, 28. decembra u 13 časova na platou ispred Gradske uprave. Novogodišnji bazar biće otvoren do 30. decembra od 11 do 19 časova, a na štandovima svoje ručno izrađene proizvode izložiće oko 190 izlagača. U okviru Novogodišnjeg bazara biće priređen i prateći program, pa je tako za 29. decembar, od 17 sati do 19 sati predviđen nastup "Banatskih kicoša", dok će 30. decembar od 15 sati biti upriličena - Novogodišnja tombola za sve učesnike i posetioce bazara.