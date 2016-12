Izvor: Radio Pančevo, 29.12.2016.

Dežurna ambulanta u Pančevu, za predstojeće praznike biće Zdravstvena ambulanta Gornji grad i radiće od 7do 19 sati. Ambulante po selima rade u vremenu od 7 do 12 časova.Služba stomatološke zdravstvene zaštite dežura od 8 do 18 sati. Dežurno pedijatrijsko odeljenje je Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece (predškolski) i radiće od 7 do 19 sati. Služba polivalentne patronaže dežura u vremenu od 7 do 13.30 sati. Služba kućnog lečenja radi u vremenu od 7 do 12 sati. Služba za laboratorijsku dijagnostiku radi u vremenu od 7 do 19 sati.