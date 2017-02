Izvor: Radio Pančevo, 16.2.2017.

Zbog radova na vodovodnoj mreži,u petak 17. februara od 9 časova do završetka radova, vode neće biti u Ulici Dimitrija Tucovića, od Moše Pijade do Knićaninove. Bez vode će biti i žitelji u ulicama Marka Kulića, Hajduk Veljkovoj i Matije Gupca, od Dimitrija Tucovića do Marka Kulića, kao i zgrade u Moše Pijade brojevi1,3 i 5, obaveštavaju iz JKP „Vodovod i kanalizacija.