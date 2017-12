Izvor:Radio Pančevo, 30.11.2017.

Iz JKP „Higijena" obaveštavaju građane da šut i zemlju u neograničenim količinama mogu besplatno deponovati na staroj deponiji.Kada je reč o komunalnom i kabastom otpadu, svaki sugrađanin može bez nadoknade mesečno deponovati do tri kubika, svakog radnog dana od 7 do 21, a subotom i nedeljom od 8 do 15 časova.Iz „Higijene" apeluju na građane da koriste ovu povoljnost i šut ne bacaju u kontejnere i tako ih uništavaju.