Izvor:Radio Pančevo, 21-4.2017.

Opšta bolnica u Pančevu organizuje  besplatne skrining preglede za rano otkrivanje raka kože, 8. maja.Zainteresovani gradjani mogu da se prijave za pregled putem interneta na veb-sajtu www.euromelanoma.org-serbia do 30. aprila, kao i putem telefona od 3. do 5. maja od 8 do 20 časova , pozivanjem besplatne telefonske linije na broj : 0800 222 888.

U Srbiji Euromelanoma dan se obeležava 8. maja u 25 gradova širom zemlje, u državnim bolnicama i klinikama, kao i u privatnim dermatološkim ordinacijama. Ciljevi kampanje Euromelanoma su besplatni pregledi kože koji bi omogućili rano otkrivanje karcinoma kože, otkrivanje osoba koje imaju povećan rizik za oboljevanje od raka kože, kao i podizanje svesti o zaštiti kože od sunca i veštačkih izvora ultraljubičastog zračenja, kakav je solarijum, pre svih kod dece, ali i kod odraslih.Opširnije informacije, na sajtu Opšte bolnice Pančevo.